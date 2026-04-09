Эрдоган и Пезешкиан обсудили прекращение огня и безопасность в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкияном.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе беседы были обсуждены прекращение огня и ситуация с безопасностью в регионе.

Эрдоган отметил, что в процессе, ведущем к прекращению огня, Турция прилагала значительные усилия совместно с заинтересованными странами.

Он также подчеркнул, что предстоящие в ближайшие дни переговоры должны быть максимально использованы для достижения прочного мира и стабильности.

Эрдоган заявил о важности не допустить попыток срыва процесса и подчеркнул, что Турция готова и в дальнейшем вносить всесторонний вклад.