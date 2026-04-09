https://news.day.az/world/1826944.html
Иран не стремится к войне - Хаменеи
Иран не стремится к войне, но не будет отказываться от своих прав.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном иранским государственным телевидением от имени верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.
"Иран не стремится к войне, но и не откажется от своих прав", - указывается в заявлении по случаю 40 дней со дня смерти предыдущего верховного лидера Ирана - отца Моджтабы Али Хаменеи.
