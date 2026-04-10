Gemini от Google научился давать ответы в виде 3D-графики

Google добавила в Gemini возможность создавать интерактивные визуализации прямо внутри чата. Теперь пользователь может получать не только текстовые ответы, но и наглядные схемы и 3D-модели, с которыми можно взаимодействовать в реальном времени. Об этом пишет The Decoder, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая функция позволяет менять переменные, вращать трехмерные объекты и изучать данные прямо в окне диалога. В компании поясняют, что инструмент создан для более глубокого погружения в сложные темы и вопросы.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно открыть Gemini в браузере на сайте gemini.google и выбрать модель Pro. После этого запросы в духе "покажи мне" или "помоги визуализировать" позволяют сгенерировать визуализацию по нужной теме, которую затем можно настроить под свои задачи.

Похожую функцию ранее уже представила Anthropic для чат-бота Claude. С середины марта сервис также умеет создавать интерактивные диаграммы и графику прямо в чате - как по запросу пользователя, так и в случаях, когда модель сама считает такой формат уместным.