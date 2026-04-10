Парламентские делегации посетили Аллею почетного захоронения, Парк Победы и Мемориал турецким шехидам

Находящиеся с визитом в Азербайджане члены групп дружбы с Азербайджаном парламентов Турецкой Республики и Турецкой Республики Северного Кипра 10 апреля посетили в Баку Аллею почетного захоронения.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

С глубоким почтением была почтена память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложен венок к его могиле.

В рамках визита делегации посетили Парк Победы в Баку, возложили цветы к памятнику Победы. Гостям была предоставлена информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической Победы и светлой памяти наших шехидов.

Затем делегации посетили Мемориал турецким шехидам, воздвигнутый в память о героических турецких солдатах, погибших в боях за освобождение Баку в 1918 году. К подножию памятника были возложены букеты цветов.

В ходе посещения делегации сопровождали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Северным Кипром Джаваншир Фейзиев, депутат Анар Мамедов и другие официальные лица.