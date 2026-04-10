Стало известно, когда будут обнародованы результаты выпускного экзамена, проведенного 9 марта.

Как сообщает Day.Az, об это заявила журналистам председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде в рамках международной научно-практической конференции "Системы оценки: доверие, прозрачность и инновации", посвященной 10-летию создания центра.

"Результаты выпускного экзамена, проведенного 9 марта, будут объявлены после 25 апреля", - сказала она.

Отметим, что 9 марта в Азербайджане был проведен выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования.