Биткоин вырос в цене

На криптовалютном рынке за последние сутки зафиксирован рост, с увеличением общей капитализации на 1,23%, достигнув 2,44 трлн долларов.

Как передает Day.Az, цена ведущей криптовалюты Bitcoin за последние 24 часа выросла на 1,74%, достигнув 72 189,49 долларов США. Цена Ethereum увеличилась на 0,71%, составив 2 199,15 долларов США.

В первой десятке криптовалют также наблюдается положительная динамика: BNB подорожал на 0,29%, составив 602,37 долларов США, XRP вырос на 0,79%, достигнув 1,34 долларов США, а Solana прибавила 1,59%, поднявшись до 83,48 долларов США. Dogecoin увеличился на 1,54%, а TRON - на 0,75%.