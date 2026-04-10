В Китае школьники штрафуют нарушителей на улицах - ВИДЕО В Китае дети штрафуют настоящих нарушителей, чтобы "научиться ответственности". Как передает Day.Az, видео с этого события быстро распространились в сети. По информации источников, в нескольких провинциях Китая полиция проводит акцию, направленную на воспитание гражданской ответственности.
По информации источников, в нескольких провинциях Китая полиция проводит акцию, направленную на воспитание гражданской ответственности. Школьников и даже детсадовцев одевают в форму полицейских и выводят на улицы. Дети громко "штрафуют" и отчитывают велосипедистов и водителей электроскутеров, которые нарушают правила, ездя без шлемов. Организаторы акции подчеркивают, что этот метод работает эффективнее обычных штрафов - взрослым становится стыдно перед детьми.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре