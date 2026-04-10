ФИФА назвала судей, которые отработают на ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) огласила список арбитров, которые отработают на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на турнире будут судить 52 главных арбитра, 88 ассистентов и 30 видеоассистентов, представляющие шесть конфедераций и 50 ассоциаций-членов ФИФА.

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина рассказал о том, как проходил отбор.

"Выбранные судьи - лучшие в мире. Они были частью более широкого пула арбитров, который был сформирован и отслеживался в течение последних трех лет. Они посещали семинары и работали на турнирах ФИФА. Кроме того, их работа на внутренних и международных матчах регулярно оценивалась. Выбранные судьи получали и будут продолжать получать всестороннюю поддержку от наших тренеров по физической подготовке и медицинского персонала, включая физиотерапевтов и специалиста по психическому здоровью. Наша цель - обеспечить их оптимальное физическое и психическое состояние по прибытии в Майами 31 мая", - сказал Коллина.

Чемпионат мира 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.