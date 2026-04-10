https://news.day.az/sport/1827148.html Азербайджанская пара в финале ЧЕ по синхронным прыжкам на батуте Смешанная пара сборной Азербайджана U-21 Аян Шабанова и Ибрагим Мустафазаде, прошли в финал чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу (акробатическая дорожка), проходящем в португальском Портимао. Как передает İdman.biz из Португалии, пара набрала 80.460 баллов.
Ранее в полуфинал вышла также юниорская пара Аммар Бахшалиев/Фархад Мустафаев.
