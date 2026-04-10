Внутриполитическое заявление Арарата Мирзояна: он все прекрасно понимает

Автор: Акпер Гасанов

Всему есть свое логичное объяснение. Вот и сегодняшнее заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна об "освобождении армянских пленных", сделанное на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой, имеет очевидное, четкое объяснение. Совершенно очевидно, что перед нами вовсе не очередной дипломатический тезис в рамках армяно-азербайджанского диалога. В реальности речь идет о вынужденном внутриполитическом маневре накануне парламентских выборов в Армении.

Формально Мирзоян лишь повторил традиционную для Еревана риторику: необходимость "институционализации мира", наличие нерешенных гуманитарных вопросов и важность их урегулирования. Но акцент именно на теме так называемых "пленных" - это уже сигнал, адресованный прежде всего внутренней аудитории.

В армянском обществе данный вопрос остается одним из самых эмоционально заряженных, и именно на нем активно играют политические силы, которые можно назвать "реваншистскими". Это представители "карабахского клана", дашнаки, сторонники российско-армянского олигарха Самвела Карапетяна. Их цель - срыв всех текущих мирных инициатив между Баку и Ереваном.

Любым возможным путем, в том числе и через разнообразные спекуляции. И именно тема "армянские пленных" используется ими как удобный инструмент давления на действующую власть. В публичном дискурсе она подается максимально упрощенно и эмоционально: как якобы свидетельство "неуступчивости" Азербайджана и "слабости" армянского руководства.

В этой ситуации Арарат Мирзоян оказывается в сложном положении. С одной стороны, как глава внешнеполитического ведомства, он глубоко погружен в переговорный процесс и прекрасно осознает реальные параметры диалога с Баку. С другой - он не может игнорировать внутреннюю политическую повестку, особенно в преддверии выборов, исход которых во многом определит дальнейшую судьбу мирного процесса.

Очевидно, что Мирзоян прекрасно понимает: вопрос, который в Армении называют "проблемой пленных", в действительности имеет совершенно иную юридическую природу. Речь идет не о военнопленных в классическом понимании, а о лицах, осужденных за тяжкие преступления. Приговоры, вынесенные Бакинским военным судом, касаются ключевых фигур бывшего сепаратистского режима в Карабахе, а также участников незаконных вооруженных формирований.

Среди них - бывший "лидер" сепаратистов Араик Арутюнян, "министр обороны" Левон Мнацаканян, "председатель" т.н. "парламента" Давид Ишханян, "глава" т.н. "МИД" Давид Бабаян и генерал-майор ВС Армении Давид Манукян. Все они приговорены к пожизненному лишению свободы. Другие фигуранты, включая Аркадий Гукасян и Бако Саакян, получили длительные сроки заключения.

Обвинения, предъявленные этим лицам, включали в себя преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, участие в агрессивной войне и другие тяжкие деяния. В любой другой стране мира, включая саму Армению, при наличии доказательной базы подобные преступления повлекли бы аналогичные, если не более жесткие приговоры.

Именно поэтому утверждение о "пленных" носит откровенно политизированный характер. Это не юридическая, а пропагандистская конструкция, рассчитанная на эмоциональное восприятие. И Арарат Мирзоян, безусловно, это понимает. Более того, он также осознает, что продвижение мирного процесса с Азербайджаном напрямую связано с нормализацией армяно-турецких отношений.

Любая дестабилизация переговоров с Баку автоматически осложняет диалог с Анкарой, закрывая для Армении важнейшие экономические и геополитические перспективы. В этом контексте нынешнее заявление Мирзояна выглядит как попытка балансирования между внешнеполитической рациональностью и внутренним политическим давлением. Он вынужден реагировать на риторику оппонентов действующей армянской власти , чтобы не уступить им информационную повестку. Но при этом он не выходит за рамки, которые могли бы реально подорвать переговорный процесс.

Фактически речь идет о тактическом шаге, продиктованном электоральной логикой. В условиях приближающихся парламентских выборов действующая власть в Ереване стремится минимизировать риски, связанные с ростом популярности реваншистских сил. А значит - вынуждена частично заимствовать их повестку, пусть и в смягченном, дипломатическом виде.

Однако стратегически подобная риторика остается тупиковой. Попытка поставить телегу впереди лошади , поднимая вопрос освобождения осужденных бывших лидеров карабахской хунты до подписания полноценного мирного договора, противоречит логике самого переговорного процесса. Сначала - политическое урегулирование, закрепленное юридически, затем - возможные гуманитарные шаги.

Не исключено, что на более позднем этапе, после окончательного оформления мирного соглашения, официальный Баку действительно может проявить гуманизм и пойти на определенные уступки. Но это возможно лишь в условиях устойчивого мира, а не в ситуации, когда сам этот мир остается хрупким и подверженным внутренним и внешним рискам. Все это, уверен, прекрасно понимает и сам Арарат Мирзоян. Но он вынужден делать такого рода заявления.