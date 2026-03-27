Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что министры с удовлетворением отметили позитивные сдвиги в направлении дальнейшего продвижения процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян также обсудили региональные вопросы и деятельность в рамках многосторонних платформ.