https://news.day.az/politics/1824500.html Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.
Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонный разговор
Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.
Сообщается, что министры с удовлетворением отметили позитивные сдвиги в направлении дальнейшего продвижения процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.
Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян также обсудили региональные вопросы и деятельность в рамках многосторонних платформ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре