На принца Гарри подали в суд

Благотворительная организация Sentebale подала иск против принца Гарри о клевете.

Как передает Day.Az, об этом сообщает британская газета The Guardian.

Принц Гарри является одним из основателей организации. По данным издания, организация подала иск в суд 24 марта. Вторым ответчиком стал бывший попечитель Sentebale Марк Дайер.

В Sentebale сообщили, что в марте 2025 года в СМИ проводилась негативная кампания, которая нанесла ущерб репутации фонда, ее руководству и партнерам. Организаторами фонд считает принца Гарри и Дайера.