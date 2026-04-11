США могут перебросить войска в Польшу из других стран

В Польше заговорили о вероятной переброске американских военных в республику из других стран - членов НАТО. Об этом пишет Wirtualna Polska, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Польский полковник Петр Левандовский отметил, что в стране эту новость могут воспринять оптимистично, но напомнил о нюансах передислокаций американских войск.

"Как известно, (передислокация проходит) с различной степенью реализации. Вопрос в том, как это повлияет на целостность альянса, или на ее отсутствие", - сказал он.

По данным издания, американские власти рассматривают переброску войск в Польшу, Литву и Румынию, выведя их из государств, которые отказались поддержать Вашингтон в войне с Ираном.