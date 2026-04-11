Международная федерация футбола (ФИФА) оставила матчи сборной Ирана на ЧМ-2026 в США. Об этом сообщает Goal со ссылкой на комментарий президента Мексики Клаудии Шейнбаум, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"ФИФА в конечном итоге решила, что матчи не могут быть перенесены с их первоначальных мест проведения. Такой шаг потребовал бы от организации огромных логистических усилий", - сказала Шейнбаум.

16 марта президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж заявил о бойкоте США, однако исключил отказ от участия в чемпионате мира. Также он заявил, что обсуждается перенос матчей иранской команды в Мексику. Пятью днями ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали подчеркнул, что нет условий, позволяющих сборной страны участвовать в чемпионате мира 2026 года. Причиной он назвал атаку США на бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией: два матча в Лос-Анджелесе, один - в Сиэтле. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.