Стадион в Ханкенди примет матчи чемпионата?

Футбольный клуб "Ханкенди" в случае выхода в Первую лигу может проводить домашние матчи на городском стадионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, менеджер клуба Рашад Бабаев подчеркнул, что окончательного решения пока нет.

"Мы еще прошлым летом направили официальное письмо в Министерство молодежи и спорта. Нас пригласили, состоялась встреча, и тогда было отмечено, что стадион будет капитально отремонтирован, после чего вопрос можно будет рассмотреть. Мы также знакомы с заявлениями министра Фарида Гаибова о том, что после реконструкции арена будет передана в пользование местным клубам. Исходя из этого, мы предполагаем, что в случае выхода в Первую лигу сможем проводить там домашние матчи. Но на данный момент никаких договоренностей нет. Стадион должен был открыться в январе, теперь говорят о конце мая. Поэтому мы продолжаем ждать", - заявил Бабаев в комментариях futbolinfo.az.

Он добавил: "Нужно обсудить условия использования стадиона и прийти к конкретному соглашению. Только после этого можно будет говорить окончательно. Если ремонт затянется, нам придется искать другой стадион для проведения домашних матчей".