Более 30% людей погибают в ДТП по этой причине

За первые 3 месяца 2026 года в Азербайджане 33,6% погибших в ДТП водителей и пассажиров, а также 29,1% пострадавших не были пристегнуты ремнем безопасности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении к водителям Главного управления государственной дорожной полиции.

"Несмотря на то, что современные автомобили прошли долгий путь развития, ремень безопасности, относящийся к пассивным средствам защиты, по-прежнему остаётся одним из основных средств защиты водителей и пассажиров. Неоднократно доказано, что в дорожно-транспортных происшествиях водители и пассажиры, пристегнутые ремнем безопасности, получают более легкие травмы по сравнению с теми, кто им не пользуется. Во многих случаях именно ремень спасает им жизнь. С сожалением отмечаем, что за первые 3 месяца 2026 года 33,6% погибших в ДТП водителей и пассажиров, а также 29,1% пострадавших не были пристегнуты ремнем безопасности", - сообщили в ГУГДП.

Отмечается, что в соответствии с требованиями законодательства, за исключением ряда случаев, водители и пассажиры обязаны обязательно пристегиваться ремнем безопасности:

"Кроме того, перед началом движения водитель должен убедиться, что пассажиры в автомобиле пристегнуты. То есть как минимум он обязан предупредить их об этом. Водитель, обеспечивающий использование ремней безопасности пассажирами во время движения, не только выполняет требования закона, но и предотвращает возможные юридические проблемы в будущем. Пассажиры, в свою очередь, пристегиваясь, защищают свою жизнь и здоровье, а также освобождают водителя от возможной правовой ответственности".