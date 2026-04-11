США согласились разморозить активы Ирана

Соединенные Штаты Америки согласились разблокировать активы Ирана, замороженные в банках Катара и других стран. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского высокопоставленного источника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Собеседник агентства приветствовал этот шаг, назвав его подтверждением серьезности намерений Вашингтона перед переговорами в Пакистане. При этом иранский чиновник указал на то, что разморозка средств "напрямую связана с обеспечением безопасного прохода [судов] через Ормузский пролив". Объем средств, подлежащих разблокированию, не уточняется.

Как уточняет Reuters, американская сторона пока никаких комментариев по этой теме не делала.

В ночь на субботу в пакистанскую столицу на переговоры с США по вопросу урегулирования конфликта прибыла иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом. В субботу утром в Пакистан прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавляет американских переговорщиков. Как сообщил телеканал Al Hadath, американо- иранские переговоры начнутся после 15:00 мск. По данным его источников, непрямые консультации уже состоялись и предстоящие переговоры будут прямыми.