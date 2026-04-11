YouTube подорожал

YouTube впервые за три года повысил цены на подписку Premium в США. Изменения вступают в силу с ближайшего платежного цикла. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Стоимость индивидуального плана YouTube Premium выросла с $14 до $16 в месяц, семейный план подорожал на $4 - до $27 в месяц. Более доступный тариф YouTube Lite, предоставляющий просмотр без рекламы для большинства видео, но не включающий YouTube Music Premium и сохраняющий рекламу в Shorts и музыкальном контенте, теперь стоит $9 в месяц. Отдельная подписка на YouTube Music Premium подорожала на $1 - до $12 в месяц.

Как пояснил представитель сервиса, повышение цен позволит поддерживать функции, которые пользователи ценят больше всего: просмотр без рекламы, воспроизведение в фоновом режиме и доступ к библиотеке из более чем 300 млн треков на YouTube Music.

Изменения вписываются в общую тенденцию роста цен на стриминговых платформах: ранее в этом году тарифы в США повысил Spotify, а до этого - Netflix и Disney+.

YouTube Premium был запущен в 2018 году как ребрендинг YouTube Red, появившегося в 2015-м. По данным компании, совокупное число подписчиков YouTube Music и Premium по всему миру превысило 125 млн человек.