Активисты заблокировали въезд на завод Rheinmetall в Берлине

10 апреля в Берлине активисты из группы Peacefully Against Genocide ("Мирно против геноцида") заблокировали вход на завод Rheinmetall из-за своей акции протеста. Об этом сообщила Berliner Morgenpost, передает Day.Az.

По данным полиции, шесть участников приклеили себя к дорожному покрытию возле въезда на территорию предприятия, а еще один человек - к забору. Из-за этого вход на завод был заблокирован.

Во время акции протестующие скандировали: "Deutsche waffen, deutsches geld morden mit in aller welt" ("Немецкое оружие, немецкие деньги убивают людей по всему миру"), - а также призвали заставить Rheinmetall покинуть Берлин.

На место происшествия прибыло около 30 полицейских, которые окружили территорию и начали разблокировку.

Активистов поднимали с асфальта с помощью специального раствора, а также инструментов. После установления личности всех задержанных отпустили. В полиции сообщили, что в целом обошлось без серьезных столкновений.

Против активистов начали расследование по подозрению в незаконном проникновении, принуждении и сопротивлении правоохранителям.

Некоторые участники получили незначительные ранения рук, их осмотрели медики на месте.