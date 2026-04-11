Турпоток в Азербайджан может увеличиться

Об этом в комментарии для Day.Az заявил туристический эксперт Рахман Гулиев.

Он рассказал о вероятности роста туристического потока в Азербайджан на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

По словам эксперта, из-за военных напряжений в странах Персидского залива поток туристов в этот регион практически снизился до нуля.

"Ранее туристы массово путешествовали в такие города, как Доха, Дубай и Абу-Даби, однако теперь они вынуждены искать альтернативные направления. В этом плане Азербайджан может привлечь больше внимания как безопасная и стабильная страна и выйти на передний план в выборе туристов.

Однако существуют и определенные трудности. Туристы из Азии, направляющиеся в Азербайджан, в основном использовали воздушное пространство стран Персидского залива. В текущей ситуации альтернативные маршруты либо более протяженные, либо проходят через территории, которые не считаются безопасными. Это может привести к определенным задержкам в туристическом потоке. Несмотря на это, наблюдается рост интереса к Азербайджану со стороны европейских стран, и в настоящее время страна выступает как один из безопасных воздушных коридоров, соединяющих Европу и Азию", - отметил он.

Гулиев подчеркнул, что влияние войны не ограничивается только вопросами безопасности:

"Глобальный экономический и энергетический кризис негативно влияет на социальное благосостояние людей, что, в свою очередь, снижает туристические возможности. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, подобные конфликты наносят мировому туристическому сектору ущерб в сотни миллионов долларов ежедневно, и Азербайджан косвенно также ощущает это воздействие.

Тем не менее туризм полностью не остановился. Ожидается, что этим летом туристы из Азербайджана будут чаще отдавать предпочтение Турции, Грузии (особенно Батуми), Египту и странам Центральной Азии. После завершения конфликта прогнозируется постепенное восстановление туристического сектора и возобновление роста взаимных поездок между странами", - заключил эксперт.