АФФА перенесла туры Молодежной лиги

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) приняла решение перенести матчи второго этапа Молодежной лиги.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, речь идет о встречах четвертого и пятого туров.

Перенос связан с учебно-тренировочными сборами национальной команды Азербайджана U20, которые пройдут с 13 по 26 апреля в Габале.

Изначально матчи должны были состояться 18-19 и 25-26 апреля, однако теперь они отложены на неопределенный срок.