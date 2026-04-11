Хикмет Гаджиев встретился с представителями гражданских обществ Азербайджана и Армении в Габале

В Габале в ходе двустороннего круглого стола в рамках инициативы "Мост мира" состоялась встреча с помощником Президента Азербайджана - руководителем отдела внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым, с участием представителей азербайджанского и армянского гражданского общества.

Встреча еще раз подчеркнула приверженность нашей страны мирной повестке, согласованной между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, а также духу Вашингтонского саммита.

Также было отмечено, что установлены торговые отношения между двумя странами и обеспечен транзит продукции с территории Азербайджана в Армению; была также отмечена реализация проекта TRIPP и его вклад в развитие транспортной инфраструктуры всего региона.

В ходе встречи Хикмет Гаджиев обменялся мнениями с участниками и ответил на вопросы армянской делегации. Х. Гаджиев отметил, что, подобно тому как переговоры по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией носят двусторонний характер, важно, чтобы эти обмены и меры по укреплению доверия между гражданскими обществами также носили двусторонний характер.

Помощник Президента подчеркнул, что на фоне новых потрясений и войн, происходящих в мире, обеспечение мира и безопасности на Южном Кавказе имеет первостепенное значение.