Рынок смартфонов рухнул

Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2026 года сократились на 6% в годовом выражении на фоне напряженности на Ближнем Востоке и дефицита компонентов памяти. Такие данные, как пишет агентство Reuters, приводит исследовательская компания Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По оценке аналитиков, ключевым фактором падения стала переориентация производителей памяти на поставки для ИИ-центров обработки данных в ущерб потребительской электронике. Дополнительным негативным фактором выступило ухудшение потребительских настроений из-за ближневосточного конфликта.

На этом фоне Apple впервые в истории возглавила рынок смартфонов в первом квартале года, заняв долю в 21% и показав рост поставок на 5%. Counterpoint связывает успех компании с премиальным позиционированием, отлаженной цепочкой поставок и сильными результатами в Китае, где продажи iPhone за первые девять недель 2026 года выросли на 23%.

Samsung, напротив, снизила поставки на 6% в годовом выражении, но удержала второе место с долей рынка в 20%. На показатели производителя негативно повлияли перенос запуска Galaxy S26 и слабые результаты в бюджетном сегменте.

Xiaomi сохранила третью позицию с долей 13%, однако показала наибольшее падение среди пяти ведущих брендов.