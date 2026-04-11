ЕС изучает возможность начала переговоров с Ираном

В Брюсселе обсуждают возможность начала двусторонних переговоров с Тегераном. Как передает газета La Repubblica, главная цель Европы - решить свои энергетические проблемы за счет обеспечения судоходства в Ормузском проливе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Идея, неофициально обсуждавшаяся главами Еврокомиссии, Европейского совета и некоторых правительств, заключается в открытии прямого дипломатического канала связи между ЕС и иранскими представителями, говорится в публикации. Однако существует несколько весомых препятствий, в том числе решение Евросоюза в феврале внести Корпус стражей исламской резолюции (КСИР, элитные части иранских ВС) в список террористических организаций. Кроме того, переговоры потребуют как минимум прекращения вооруженных действий Израиля в Иране, Ливане и Палестине. Как отмечает издание, не все 27 стран сообщества согласны с этой идеей.

По данным издания, ЕС надеется сыграть роль альтернативы НАТО хотя бы в вопросе Ормузского пролива. Иранская сторона ни при каких обстоятельствах не согласится на то, чтобы уступить контроль над проливом американцам, поэтому европейцы в ответ на призывы президента США Дональда Трампа позаботиться о собственном энергообеспечении могли бы договориться с Тегераном о присутствии в проливе судов "только под европейскими флагами", пояснила газета.

Ормузский пролив фактически остается закрытым для прохода судов стран, связанных с США, Израилем и их союзниками. В Европе возникла реальная угроза дефицита топлива.

Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве "рабочей основы" для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить "оборонительные атаки", если по исламской республике не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, посредник между сторонами, пригласил их на переговоры.