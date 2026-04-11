Назван представитель Азербайджана на юбилейном международном фестивале "Славянский базар в Витебске"

Молодая талантливая певица НАФИСА представит Азербайджан на XXXV Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" с 14 по 20 июля, сообщил Trend Life директор нацотбора конкурса в Азербайджане, певец и продюсер Эмин Гасан, передает Day.Az.

"Этот год для фестиваля "Славянский базар в Витебске" особый, он юбилейный, и мы не могли пропустить этот праздник искусств. НАФИСА представит страну в конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни. Пожелаем удачи нашей исполнительнице!", - отметил Эмин Гасан.

Нафиса Акиева родилась в 1999 году в городе Баку. С ранних лет проявляла интерес к музыке и сцене. Музыкальное образование получила в музыкальной школе №35 имени Г. Шароева, где изучала основы вокального мастерства. С 2018 года активно участвует в концертной и конкурсной деятельности. В 2019 году стала призёром международного фестиваля Riga Symphony в Латвии, а также выступала на международном джазовом фестивале I Am Jazzman. В 2025 году Нафиса приняла участие в проекте "Голос Азербайджана" на Общественном ТВ. В том же году стала победителем джазового конкурса в родном городе Баку. Помимо сольной и конкурсной деятельности, Нафиса также является вокалисткой рок-группы, расширяя свой творческий диапазон и успешно сочетая джазовое и рок-направления.