Инициатива «Мост мира» позволила достичь некоторого уровня нормализации между Азербайджаном и Арменией - Арег Кочинян
Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал на брифинге в ходе встречи представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в рамках инициативы "Мост мира" в Габале координатор, президент Армянского совета Арег Кочинян, передает Day.Az.
"Представители гражданских, экспертных кругов, гражданского общества, медиа Армении пересекли армяно-азербайджанскую границу в делимитированной и демаркированной части, что само по себе является важным символическим шагом, показывающим насколько реальным стал мир, насколько близки мы к реализации той мирной повестки, которая была обговорена в Вашингтоне.
Целью инициативы "Мост мира" являются контакты между представителями гражданского общества, экспертов, медиа. Первая цель - подготовка общества в наших странах к миру. После более чем 30-летнего конфликта это важно. А также это платформа, где эксперты могут привнести новые идеи, новые вопросы, которые пока не обсуждались на государственных переговорах, проверить какие у сторон реакции, какие подходы к этим вопросам. И иногда получается так, что эти вопросы появляются и на официальных переговорах. Сам по себе факт того, что сегодня проходит четвертая встреча инициативы "Мост мира" - это уже важный результат. Когда мы только начинали, когда был первый визит, а потом и второй визит, было очень много сомнений о возможности продолжения, возможности институционализации этой инициативы. И сейчас четвертая встреча, и мы не собираемся останавливаться", - сказал он.
Кочинян отметил, что, наряду с этим, инициатива дошла до некоторого уровня нормализации.
"Мы также договорились о проведении совместных мероприятий, которые будут дополнительными продуктами нашей работы, нашей кооперации", - добавил он.
Напомним, что с 10 по 12 апреля 2026 года в рамках инициативы "Мост мира" в Азербайджане проходит очередной двусторонний "круглый стол" с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.
Инициатива "Мост мира" продолжает способствовать диалогу и прямому взаимодействию между представителями гражданских обществ Азербайджана и Армении. Армянская делегация прибыла в Азербайджан по сухопутной границе, пересекла делимитированный и демаркированный участок, пройдя все соответствующие процедуры пограничного и паспортного контроля.
Диалог между представителями гражданских обществ проходит в рамках согласованной двусторонней мирной повестки, принятой на трехстороннем саммите лидеров Азербайджана, Армении и США, состоявшемся 8 августа 2025 года в Вашингтоне.
В повестку встречи входят обсуждения текущего состояния мирного процесса, деятельности участников инициативы "Мост мира" в своих странах и достигнутых результатов, а также ситуации в регионе.
Отдельные сессии будут посвящены продвижению мира на уровне обществ и укреплению доверия на следующих этапах мирного процесса.
Отметим, что в составе азербайджанской делегации принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.
Участники с азербайджанской стороны:
1. Фархад Мамедов - координатор, директор Центра исследований Южного Кавказа.
2. Русиф Гусейнов - директор Центра Топчубашова.
3. Рамиль Искендерли - председатель правления Национального форума НПО.
4. Кямаля Мамедова - главный редактор интернет-портала First News Media (1news.az).
5. Фуад Абдуллаев - ведущий специалист Центра анализа международных отношений.
6. Диляра Эфендиева - руководитель Центра "Женщины, мир и безопасность" при Обществе защиты прав женщин Азербайджана
7. Кенуль Бадалова - научный сотрудник Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
8. Заур Шириев - эксперт Центра Карнеги "Россия и Евразия".
9. Рауф Агамирзаев - транспортный эксперт, член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта.
10. Гюльбениз Ганбарова - председатель Общественного объединения "Ассоциация женщин сельских территорий".
11. Назрин Алиева - представитель Общественного объединения "Центр поддержки прав человека".
12. Санан Рзаев - редактор и ведущий политический обозреватель телеканала CBC.
13. Эмин Алиев - главный редактор АМИ Trend.
14. Мурад Мурадов - заместитель директора Центра Топчубашова.
15.Айтен Гахраман - советник Бакинского международного центра мультикультурализма.
16. Ильяс Гусейнов - политический аналитик.
17. Гюльшан Ахундова - председатель Общественного объединения "Женщина, развитие, будущее".
18. Орхан Бабаев - сотрудник Центра исследований Южного Кавказа.
19. Орхан Амашов - заместитель главного редактора и ведущий AnewZ
20. Егяна Гаджиева - член правления Совета прессы
Участники с армянской стороны:
1. Арег Кочинян - координатор, президент Армянского совета.
2. Борис Навасардян - почётный президент Ереванского пресс-клуба.
3. Наира Султанян - директор Фонда развития демократии.
4. Нарек Минасян - ассоциированный эксперт Армянского совета.
5. Самвел Меликсетян - эксперт Армянского совета.
6. Степан Григорян - председатель правления Аналитического центра по вопросам глобализации и регионального сотрудничества.
7. Эдгар Варданян - ассоциированный эксперт Армянского совета.
8. Роберт Гевондян - эксперт Армянского совета.
9. Лусине Харатян - писатель и культурный антрополог.
10. Нелли Минасян - доктор исторических наук, доцент, тюрколог.
11. Давит Степанян - политический обозреватель 1in.am, эксперт Армянского института международной безопасности и отношений.
12. Рубен Бабаян - художественный руководитель Ереванского кукольного театра.
13. Элеонора Саргсян - эксперт по вопросам мира и гендера, специалист по работе с молодежью.
14. Наира Мартикян - редактор, директор JAMnews (Армения).
15. Вазген Карапетян - заместитель директора Фонда "Евразийское партнерство".
16. Татев Даниелян - главный редактор политических программ, ведущая Общественного телевидения Армении.
17. Армен Петросян - эксперт по региональной политике, Центр "Орбели".
18. Ален Амирханян - директор Экологического центра Акопяна (AUA).
19. Нелли Рафайелян - журналист, Центр медиаинициатив.
20. Оператор Общественного телевидения Армении.
