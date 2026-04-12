Трамп добавил еще один бой в кард турнира UFC в Белом доме

В кард турнира UFC, который пройдет 14 июля в Белом доме, добавлен еще один поединок.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, президент промоушена Дана Уайт объявил, что американский боец Джош Хокит проведет следующий бой против Деррика Льюиса. Об этом стало известно в прямом эфире турнира UFC 327.

Инициатором организации поединка выступил Дональд Трамп, который лично присутствовал у октагона и наблюдал за выступлением Хокита. Сообщается, что американец дал согласие на бой прямо перед тем, как был отправлен в госпиталь после поединка с Кертисом Блэйдсом.

Сегодня Хокит одержал яркую победу над Блэйдсом на турнире UFC 327. Этот бой стал одним из самых зрелищных вечера. В свои 28 лет он остается непобежденным, имея рекорд 9-0 в ММА.