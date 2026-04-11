В Баку промыли сотни улиц в рамках городского субботника - ФОТО
Сегодня коммунальные службы города Баку в ходе субботника, проведенного в столице и ее поселках, осуществили очистку от пыли, накопившейся на улицах и обочинах дорог, во дворах и кварталах, уход за существующими зелеными насаждениями.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, с раннего утра техника коммунальных служб промыла 550 улиц города и внутриквартальных дорог с использованием моющих средств.
Эти работы, проведенные во всех районах столицы, способствовали полному устранению последствий прошедших на днях сильных дождей, и благоустройству города Баку.
