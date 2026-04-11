https://news.day.az/world/1827346.html В Анкаре вспыхнул крупный пожар - ВИДЕО В одном из районов Анкары на мебельном складе вспыхнул крупный пожар, сообщает Day.Az. По информации местных СМИ, возгорание удалось взять под контроль спустя два часа работы пожарных служб. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.
В Анкаре вспыхнул крупный пожар - ВИДЕО
В одном из районов Анкары на мебельном складе вспыхнул крупный пожар, сообщает Day.Az.
По информации местных СМИ, возгорание удалось взять под контроль спустя два часа работы пожарных служб.
Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.
