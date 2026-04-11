США начали подготовку к разминированию Ормузского пролива

Центральное командование США (CENTCOM) заявило о начале подготовки своих сил к разминированию Ормузского пролива.

Как передает Day.Az, согласно сообщению, эсминцы USS Frank E. Peterson (DDG-121) и USS Michael Murphy (DDG-112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полного очищения акватории от морских мин.

В заявлении отмечается, что речь идет о минах, ранее якобы установленных Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР).