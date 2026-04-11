Иран раскритиковал позицию США на переговорах Иранская сторона считает требования делегации США чрезмерными в ходе переговоров в Исламабаде. Как передает Day.Az, по данным гостелерадиокомпании Ирана, американская сторона и в текущем раунде диалога выдвигает завышенные условия.
Ранее сообщалось, что переговорный процесс между США и Ираном столкнулся с трудностями на фоне разногласий вокруг Ормузский пролив.
По информации Financial Times, Тегеран настаивает на собственном контроле над проливом и праве взимать плату с проходящих судов, отвергая предложения о совместном управлении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре