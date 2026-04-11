Иран раскритиковал позицию США на переговорах

Иранская сторона считает требования делегации США чрезмерными в ходе переговоров в Исламабаде.

Как передает Day.Az, по данным гостелерадиокомпании Ирана, американская сторона и в текущем раунде диалога выдвигает завышенные условия.

Ранее сообщалось, что переговорный процесс между США и Ираном столкнулся с трудностями на фоне разногласий вокруг Ормузский пролив.

По информации Financial Times, Тегеран настаивает на собственном контроле над проливом и праве взимать плату с проходящих судов, отвергая предложения о совместном управлении.