https://news.day.az/sport/1827349.html "Барселона" разгромила "Эспаньол" в каталонском дерби - ВИДЕО "Барселона" на своем поле обыграла "Эспаньол" в матче 31-го тура Ла Лиги - 2:1. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, у хозяев дубль оформил Ферран Торрес (9-я и 25-я минуты), также отличились Ламин Ямаль (87-я) и Маркус Рэшфорд (89-я). Единственный гол гостей забил Поль Лосано (56-я).
"Барселона" разгромила "Эспаньол" в каталонском дерби - ВИДЕО
"Барселона" на своем поле обыграла "Эспаньол" в матче 31-го тура Ла Лиги - 2:1.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, у хозяев дубль оформил Ферран Торрес (9-я и 25-я минуты), также отличились Ламин Ямаль (87-я) и Маркус Рэшфорд (89-я).
Единственный гол гостей забил Поль Лосано (56-я).
"Барселона" набрала 79 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Эспаньол" с 38 очками - на 10-й строчке.
