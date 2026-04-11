"Барселона" разгромила "Эспаньол" в каталонском дерби

"Барселона" на своем поле обыграла "Эспаньол" в матче 31-го тура Ла Лиги - 2:1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, у хозяев дубль оформил Ферран Торрес (9-я и 25-я минуты), также отличились Ламин Ямаль (87-я) и Маркус Рэшфорд (89-я).

Единственный гол гостей забил Поль Лосано (56-я).

"Барселона" набрала 79 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Эспаньол" с 38 очками - на 10-й строчке.