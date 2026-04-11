Honor выпустила мышь со скрытыми наушниками

Компания Honor выпустила необычный гибридный гаджет - беспроводную мышь Honor Choice MouseBuds Pro со встроенными TWS-наушниками. Устройство совмещает в одном корпусе полноценный манипулятор и беспроводные вкладыши, которые хранятся и заряжаются прямо внутри мыши. Информация об этом появилась на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При извлечении наушников из корпуса они подключаются автоматически, без дополнительного сопряжения. Помимо этого, их можно использовать независимо через Bluetooth - например, со смартфоном. В наушниках реализована активная шумоподавляющая технология с полуоткрытым дизайном, которая приглушает фоновые звуки, однако не обеспечивает полноценной изоляции, как классические ANC-решения с силиконовыми амбушюрами.

Новинка позиционируется не как флагманский продукт, а как практичное решение для путешественников и мобильных пользователей.

Honor Choice MouseBuds Pro уже доступны в европейском официальном онлайн-магазине. Стоимость новинки составляет €100.