Мужчина атаковал американский военный самолет в Ирландии - ВИДЕО В аэропорту Шеннон в Ирландии произошел инцидент с военным транспортным самолетом Lockheed C-130 Hercules. Как сообщает Day.Az, мужчина проник на припаркованный американский самолет и повредил фюзеляж и крыло с помощью топора. Для его задержания правоохранителям пришлось использовать передвижной трап.
