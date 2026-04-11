Мужчина атаковал американский военный самолет в Ирландии

В аэропорту Шеннон в Ирландии произошел инцидент с военным транспортным самолетом Lockheed C-130 Hercules.

Как сообщает Day.Az, мужчина проник на припаркованный американский самолет и повредил фюзеляж и крыло с помощью топора.

Для его задержания правоохранителям пришлось использовать передвижной трап. В настоящее время он находится под стражей в полиции.