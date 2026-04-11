https://news.day.az/world/1827343.html Молдова официально объявила о выходе из СНГ Молдова официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Monitorul Oficial. Согласно информации, опубликованные документы о денонсации соответствующих соглашений уже вступили в силу.
Молдова официально объявила о выходе из СНГ
Молдова официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ).
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Monitorul Oficial.
Согласно информации, опубликованные документы о денонсации соответствующих соглашений уже вступили в силу.
Отмечается, что соглашения прекратят действие для Молдовы спустя год после официального уведомления СНГ.
