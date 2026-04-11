Молдова официально объявила о выходе из СНГ

Молдова официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Monitorul Oficial.

Согласно информации, опубликованные документы о денонсации соответствующих соглашений уже вступили в силу.

Отмечается, что соглашения прекратят действие для Молдовы спустя год после официального уведомления СНГ.