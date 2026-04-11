В Турции произошло землетрясение

В районе Симав провинции Кютахья в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как сообщает Day.Az, глубина подземных толчков составила 9,18 км.

Землетрясение, ощущавшееся также в близлежащих районах, по предварительным данным, не привело к разрушениям или жертвам.