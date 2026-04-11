Алькарас и Синнер разыграют титул в Монте-Карло

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира серии "Мастерс" ATP в Монте-Карло.

Как сообщает Day.Az, в полуфинальном матче он уверенно обыграл представителя Монако Валантен Вашро со счетом 6:4, 6:4.

В решающем матче турнира Алькарас встретится с итальянцем Янникм Синнером, который ранее оказался сильнее немца Александра Зверева.

Отметим, что Синнер и Алькарас впервые сыграют друг против друга в текущем сезоне. Их последняя встреча состоялась в финале Итогового турнира ATP и завершилась победой итальянца - 7:6 (7:4), 7:5. В случае успеха Синнер сможет обойти испанца в мировом рейтинге и вернуть себе статус первой ракетки мира.