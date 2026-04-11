Азербайджанский боец ММА победил на турнире в Швеции

Азербайджанский представитель Али Гулиев одержал победу на турнире по смешанным единоборствам Fight Club Rush в шведском городе Вестерос.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории до 66 кг, победил бразильского бойца Фабрисио Нунеса.