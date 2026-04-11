Автор: Акпер Гасанов

Новость о поставках азербайджанского топлива в Армению, которая еще несколько лет назад выглядела бы как политическая сенсация, сегодня воспринимается почти буднично. Между тем за этой "обыденностью" скрывается глубинный геополитический и экономический сдвиг, отражающий новую реальность Южного Кавказа.

Да, наш регион постепенно выходит из логики конфронтации и ищет прагматичные модели сосуществования. И на этом фоне сегодняшняя отправка 887 тонн дизельного топлива со станции Баладжары в направлении Армении транзитом через Грузию - это элемент стратегии, которая стала возможной после заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2025 года о снятии ограничений на транзит грузов в Армению.

Фактически официальный Баку продемонстрировал готовность перейти от постконфликтной риторики к экономической нормализации, не дожидаясь окончательного политического урегулирования всех спорных вопросов. Важно подчеркнуть, что этот шаг был сделан после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности.

Именно этот фактор создал качественно новую ситуацию: страна, добившись стратегических целей, получила возможность действовать с позиции силы, но выбрала путь прагматизма. Разрешение транзита и последующие прямые поставки топлива, начавшиеся 18 декабря 2025 года, стали символом этой новой политики. О ее эффективности говорят цифры.

Да, на текущий момент уже более 6 тысяч тонн дизельного топлива, почти тысяча тонн бензина АИ-92 и около 3 тысяч тонн АИ-95 было доставлено из Азербайджана в Армению. И это уже системное экономическое взаимодействие. Причем речь идет о поставках, которые объективно выгодны армянской стороне. Азербайджанское топливо отличается конкурентной ценой и высоким качеством, что делает его привлекательным для внутреннего рынка Армении, особенно в условиях глобальной турбулентности.

Эта турбулентность усиливается на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ирана и США, что уже привело к фактическому закрытию Ормузского пролива - одного из ключевых энергетических маршрутов мира. В ситуации, когда многие европейские страны сталкиваются с ростом цен и угрозой дефицита топлива, стабильные поставки из соседнего Азербайджана приобретают для Армении стратегическое значение. По сути, речь идет о формировании новой энергетической взаимосвязи, основанной на взаимной выгоде.

Однако именно этот прагматичный поворот вызывает серьезное сопротивление внутри самой Армении. Оппозиционные силы, традиционно ориентированные на конфронтационную повестку, оказываются в сложной ситуации: нормализация отношений с Азербайджаном подрывает их политическую базу. В этих условиях информационные кампании, направленные на дискредитацию власти, становятся практически неизбежными.

Показательным примером стала сегодняшняя история с ДТП, якобы связанным с кортежем премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Распространение информации о причастности главы правительства РА к трагедии, несмотря на оперативные опровержения, демонстрирует уровень политической борьбы внутри страны.

Да, депутат парламента Армении Ваагн Алексанян привел конкретные аргументы, опровергающие эту версию, указав на несоответствие временных и фактических данных. Тем не менее, сама по себе скорость распространения подобных обвинений свидетельствует о высокой степени поляризации армянского общества. Более того, в условиях нарастающего давления на правительство нельзя исключать эскалации.

История Армении уже знает трагические примеры, когда политическая борьба выходила за рамки демократических процедур, включая террористические акты в парламенте. В этом контексте часто вспоминается фигура Роберта Кочаряна, с именем которого ряд экспертов связывает наиболее драматические эпизоды новейшей армянской истории. В том числе и теракт в парламенте Армении, в результате которого именно Кочарян оказался в выигрыше. Независимо от степени обоснованности подобных утверждений, сам факт их присутствия в публичном дискурсе говорит о глубоком кризисе доверия внутри страны.

Параллельно с экономической нормализацией между Азербайджаном и Арменией в самой РА развивается внутренняя политическая турбулентность. Это создает своеобразный парадокс: внешне регион движется к снижению напряженности, тогда как внутри одной из ключевых стран нарастает нестабильность. Совершенно очевидно, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией, даже в ограниченных формах, постепенно меняет логику взаимоотношений, переводя их из плоскости исторических обид в сферу рациональных интересов. В долгосрочной перспективе именно такие процессы способны создать основу для устойчивого мира.

Однако этот процесс не будет быстрым и линейным. Сопротивление внутри Армении, влияние внешних игроков будут продолжать создавать риски. Тем не менее, уже сегодня можно констатировать: поставки азербайджанского топлива в Армению - это элемент новой архитектуры отношений на Южном Кавказе. И в этом смысле именно "обыденность" подобных новостей - самый показательный признак происходящих изменений.