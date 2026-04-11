США приняли два условия, выдвинутые Ираном

США приняли два условия, выдвинутых Ираном для начала переговоров при посредничестве Пакистана в Исламабаде.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Согласно информации, выдвинутые Ираном два условия следующие: разблокирование иранских активов, замороженных в других странах, и восстановление режима прекращения огня в Ливане.
Отметим, что сегодня в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф, а американскую - вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.
Отметим, что война между США, Израилем и Ираном длилась 41 день. Между сторонами было объявлено двухнедельное перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана.
