США приняли два условия, выдвинутые Ираном

США приняли два условия, выдвинутых Ираном для начала переговоров при посредничестве Пакистана в Исламабаде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, выдвинутые Ираном два условия следующие: разблокирование иранских активов, замороженных в других странах, и восстановление режима прекращения огня в Ливане.

Отметим, что сегодня в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф, а американскую - вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

Отметим, что война между США, Израилем и Ираном длилась 41 день. Между сторонами было объявлено двухнедельное перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана.