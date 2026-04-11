Карабахский университет расширяет сотрудничество с Всемирным союзом азербайджанских ученых

В Карабахском университете состоялась встреча в рамках сотрудничества со Всемирным союзом азербайджанских ученых (ВСАУ).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в университете, данное сотрудничество не ограничивается проведением отдельных мероприятий, но и имеет важное стратегическое значение для интеграции Карабахского университета в международную научную среду, укрепления его академического потенциала и развития в соответствии с современными стандартами высшего образования, передает Day.Az.

В ходе предыдущих встреч между сторонами были определены важные направления сотрудничества, такие как реализация совместных научно-исследовательских проектов, создание современных лабораторий, организация онлайн-лекций и семинаров, привлечение азербайджанских ученых, работающих за рубежом, к образовательному процессу, а также проведение совместных конференций, форумов и симпозиумов, по этим направлениям сформирован конкретный план деятельности.

Во встрече приняли участие председатель ВСАУ, азербайджанский ученый-математик, работающий в Германии, профессор Масуд Эфендиев и член союза, профессор Гётеборгского университета Саадат Керими.

Профессор Масуд Эфендиев выступил с лекцией на тему "Популяризация науки". В лекции подробно рассматривались роль науки в обществе, пути продвижения научных знаний среди молодых исследователей, а также механизмы пропаганды науки в университетах. Также были обсуждены вопросы более широкого распространения научных знаний среди широкой аудитории с использованием возможностей современных технологий.

Затем профессор Саадат Керими провела семинар на тему "Педагогика высшего образования: теоретические и практические основы профессионализма преподавателя". В ходе семинара были представлены практические рекомендации, связанные с повышением эффективности обучения в вузах, внедрением педагогических инноваций, а также возможностями использования современных методов обучения преподавателями.

Кроме того, преподавателям, успешно завершившим ранее организованный совместно с педагогическим факультетом Карабахского университета онлайн-семинар на тему "Педагогика высшего образования", были вручены сертификаты.

В заключение мероприятия стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и достигли договоренности о расширении совместных научных проектов, а также программ семинаров и тренингов.