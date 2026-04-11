Трамп заявил о начале разминирования Ормузского пролива

США начинают процесс ликвидации мин в Ормузском проливе, сообщил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Сейчас мы начинаем процесс расчистки Ормузского пролива в качестве одолжения странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие", - написал он в субботу в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "поразительно, но у них нет ни мужества, ни воли делать эту работу самим". "Очень интересно, однако, что пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью", - отметил американский президент.

Он также сообщил, что 28 минных заградителей, установленных Ираном в Ормузском проливе, "лежат на дне моря".