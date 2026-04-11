На крыльях времени - искусство Вугара Али раскрывает тайны науки и мифов

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось яркое культурное событие - открытие персональной выставки известного представителя современного изобразительного искусства, заслуженного художника Вугара Али "На крыльях времени. Вугар Али", а также презентация одноименной книги, ставшей своеобразным путеводителем по его художественной вселенной, сообщает Day.Az. Проект реализован Министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем искусств и Азербайджанским государственным университетом культуры и искусства.

Выступившие заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев, директор Национального музея искусств Азербайджана, доцент Ширин Меликова, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, профессор Джейран Махмудова и автор книги, проректор того же вуза, доктор философии по искусствоведению, доцент Севиль Керимова отметили многогранность палитры и значимость творческого пути художника, обратили внимание на глубину его художественного языка, где переплетаются национально-духовные ценности, мифологические мотивы и символические образы. Особо была отмечена и монография Севиль Керимовой - издание на азербайджанском и английском языках раскрывает систему образов художника, его символический код и пластические решения в широком культурном контексте, связывая их с национальной идентичностью.

В завершение Вугар Али выступил с искренней речью, поблагодарив всех, кто внес вклад в создание книги и организацию выставки, и пригласил гостей погрузиться в мир его произведений.

В экспозиции представлено около 40 работ художника - каждая из них словно отдельная история, наполненная символами и ассоциациями. Концепция выставки, в которой органично сочетаются традиция и современность, раскрывает многогранный взгляд на творчество Вугара Али. Здесь оживают образы, вдохновленные народными сказками, но переосмысленные через призму индивидуальной эстетики мастера: Нар гызы, Наргиля и Нар пяриси (Гранатовая фея) становятся не просто персонажами, а метафорами времени, памяти и женского начала. С 1980-х годов эта тема остается неисчерпаемым источником вдохновения для художника, обретая новые формы и художественные интерпретации.

Представленные работы не ограничиваются повествованием - они передают внутренний мир автора, его эмоциональную энергию и философские размышления. Сложный и узнаваемый стиль Вугара Али формировался на стыке академической школы и авангардного мышления: деформация формы, смелая работа с цветом и ритмом придают композициям особую динамику и глубину.

Особое место в его творчестве занимает синтез науки и искусства. Под влиянием идей профессора Худу Мамедова художник обращается к принципам кристаллографии, трансформируя их в орнаментальные структуры. Этот подход проявляется как в композиционной логике, так и в эстетике произведений. В последние годы заметен и интерес мастера к объемным формам, а также к традициям азербайджанской миниатюры, что придает его работам новую пространственную выразительность.

Пластичные, изящные силуэты, перекликающиеся с древними архетипами, создают тонкие ассоциации с музыкой и мугамом, а динамика фигур и выверенная композиция формируют гармоничное художественное пространство, в котором зритель становится соучастником визуального диалога.

В монографии "На крыльях времени. Вугар Али" Севиль Керимова последовательно анализирует этапы жизни и творчества художника, эволюцию его эстетических взглядов и отношение к национальным и духовным ценностям. Его личная манера рассматривается в научно-публицистическом ключе в рамках историко-культурного контекста.