Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 3400 человек

Продолжается эвакуация из Ирана как граждан Азербайджана, так и граждан других стран.

Как передает Day.Az, в период с 08:00 28 февраля до 10:00 11 апреля из Ирана было эвакуировано в общей сложности 3439 человек, являющихся гражданами различных стран.

Так, за этот период через Азербайджан было эвакуировано 735 граждан Китая, 612 - Азербайджана, 374 - России, 284 - Индии, 198 - Бангладеш, 192 - Таджикистана, 151 - Пакистана, 136 - Ирана, 84 - Омана, 68 - Индонезии, 57 - Алжира, 46 - Италии, 27 - Германии, 27 - Канады, 26 - Испании, 25 - Франции, 21 - Грузии, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Японии, 17 - Узбекистана, 17 - США, 16 - Бахрейна, 14 - Польши, 14 - Швейцарии, 13 - Казахстана, 13 - Нигерии, 13 - Беларуси, 12 - Венгрии, 11 - Мексики, 10 - Великобритании, 10 - Болгарии, 10 - Демократической Республики Конго, 9 - Бразилии, 8 - Судана и 8 - Венесуэлы.

Кроме того, было эвакуировано по 6 граждан ОАЭ, Финляндии, Словакии, Бельгии, Кыргызстана, Румынии, Чехии, Австралии; по 5 граждан Сербии, Швеции, Афганистана, Турции, Австрии, Греции, Вьетнама; по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта и Нидерландов.

Также в Азербайджан перешли по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании, Норвегии; по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Египта, Словении, Уругвая; по 1 гражданину Туниса, ЮАР, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Белиза и Доминики.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля. Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана.