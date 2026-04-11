Иран рассказал о «красных линиях» на переговорах с США

Иран во время встречи с пакистанскими посредниками передал список своих "красных линий" на переговорах с США. Как передает Day.Az, об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

В этот список входит суверенный контроль страны над Ормузским проливом, получение военных репараций, разморозка активов Ирана, а также достижение в ходе переговоров с США прочного и всеобъемлющего прекращения огня во всем регионе. Власти Тегерана настаивают на том, чтобы все эти "красные линии" были выполнены до заключения окончательного соглашения.

