Франция откажется от неевропейских технологий

Франция ускоряет реализацию планов по обеспечению цифрового суверенитета. Национальное управление DINUM объявило о "выходе из Windows в пользу рабочих станций, работающих под управлением операционной системы Linux", говорится в пресс-релизе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

DINUM - ключевое подразделение французского государства, возглавляемое Межведомственным управлением по цифровым технологиям. К инициативе присоединились Генеральное управление предприятий Франции (DGE), Национальное агентство кибербезопасности (ANSSI) и Управление государственных закупок (DAE).

Предполагается, что для достижения цели будет принята французская операционная система Linux. Переход на нее описывается как один из трех "конкретных начальных шагов" по снижению цифровой зависимости от внешних источников. Ожидается, что план будет официально оформлен осенью. К тому времени стороны должны определить, какие рабочие станции, инструменты для совместной работы, антивирусное ПО, решения ИИ, базы данных, виртуализация и сетевое оборудование потребуются для реализации инициативы.