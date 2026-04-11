В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова в Баку состоялись поэтический вечер и презентация первой книги Дилафруз Фарзали "Talehin Səsi" (Голос судьбы), сообщает Day.Az.

В этот вечер камерное и почти медитативное пространство, где слово, музыка и тишина переплелись в единое эмоциональное полотно. Литературный вечер "Talehin Səsi" превратился в живой диалог чувств: гости не только слушали стихи, но и проживали их вместе с автором. Особую глубину атмосфере придали выступления заслуженного артиста Шовги Гусейнова и актрисы Гюнешь Мехтизаде - их исполнение словно оживило строки, наполнив их дыханием сцены и тонкой драматургией.

Дилафруз Фарзуллаева, родившаяся 10 октября 1942 года, пишет стихи с юности, но лишь теперь решилась открыть свой внутренний мир широкой аудитории. На протяжении десятилетий ее поэзия оставалась сокровенным пространством - тихим разговором с собой, памятью, родной землей и временем. Сегодня же её строки обрели новую жизнь в цифровом мире: страницы в социальных сетях превратились в точку притяжения для тысяч читателей, которые находят в них искренность, глубину и редкую эмоциональную чистоту.

Этот выход к читателю - не просто дебют, а момент внутреннего освобождения и творческого признания. Голос, звучавший внутри долгие годы, наконец стал слышимым - и оказался удивительно созвучным многим.

Это больше, чем презентация книги. Это встреча с поэзией, которая не стремится быть громкой - но остается с читателем надолго, превращаясь в тихий, но неизгладимый отклик в сердце.