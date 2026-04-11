В Габале прошел двусторонний круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в рамках Инициативы «Мост мира»

В городе Габала (Азербайджан) прошел двусторонний круглый стол в рамках Инициативы "Мост мира", объединивший представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Как сообщает Day.Az, в очередной встрече приняли участие представители неправительственных организаций, СМИ и аналитических центров обеих стран.

Армянская делегация прибыла в Азербайджан через сухопутную границу, пересекши делимитированный и демаркированный участок и пройдя все соответствующие пограничные и паспортные процедуры. Сам факт пересечения стал еще одним символическим шагом Инициативы "Мост мира" на пути к укреплению мер доверия между обществами Азербайджана и Армении. В течение двух дней состоялись четыре сессии обсуждений. Участники рассмотрели геополитические процессы на Южном Кавказе и вокруг него, а также их влияние на мирный процесс. Азербайджанские и армянские эксперты обменялись мнениями о позициях и видении своих стран в отношении регионального развития.

До начала двустороннего диалога представители Инициативы "Мост мира" провели встречи и обсуждения с различными сегментами гражданского общества в своих странах с целью лучшего понимания общественных ожиданий и восприятия мирного процесса. В ходе отдельной сессии участники представили результаты этих встреч, обозначив ключевые обеспокоенности, ожидания и точки зрения, существующие в их обществах. С учетом выраженных общественных ожиданий участники посвятили заключительную сессию обмену мнениями о будущих совместных и индивидуальных инициативах на следующих этапах мирного процесса.

11 апреля участники четвертого двустороннего круглого стола, проведенного в рамках Инициативы "Мост мира", встретились с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности, ход мирного процесса на политическом уровне, а также вклад гражданского общества в процесс нормализации. Двухдневный диалог завершился пресс-конференцией, на которой были подведены итоги четвертой встречи.

Последняя встреча представителей гражданского общества прошла в атмосфере конструктивного диалога, откровенных обсуждений и подтверждения того, что альтернативы мирной повестке не существует. Участники диалога, организованного в рамках Инициативы "Мост мира" при поддержке правительств Азербайджана и Армении, выразили намерение продолжать совместные усилия по укреплению доверия на следующих этапах мирного процесса.