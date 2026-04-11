В Баку определились победители Кубка Анара Мамедханова по КВН

Один кубок, тысяча улыбок, одно вечное имя! Во Дворце Гейдара Алиева прошёл масштабный культурно-молодёжный проект "Юниор Лига КВН - Кубок Анара Мамедханова", организованный при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Детского фонда Азербайджана, сообщает Day.Az. Вечер был посвящен памяти легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку" Анара Мамедханова (1970- 2011).

18 школьных команд продемонстрировали свои таланты на большой сцене. Ведущий мероприятия и художественный руководитель проекта Самандар Рзаев придал вечеру особую энергию и способствовал тому, чтобы программа прошла в динамичной и энергичной атмосфере. Все команды завоевали большое восхищение зрителей своими высококлассными выступлениями и показали интересную, напряженную борьбу.

Результаты:

Большой кубок в золотом - "Палата номер 6", cборная 6-й школы,

Большой кубок в серебряном - "Абракадабра", cборная 189-190-й школы,

Большой кубок в бронзовом - "Фантастическая четверка", cборная Bakı Avropa liseyi,

Малый кубок в золотом - "Ахмедлинский Шум", cборная 17-й школы,

Малый кубок в серебряном - cборная 56-й школы,

Малый кубок в бронзовом - "Şəhər Uşaqları", сборная 18-й школы.

Также все команды получили на память малые кубки за участие в Кубке Анара Мамедханова.

В состав жюри вошли - директор Юниор-лиги КВН Джавид Шахбазбеков, народный артист Мурад Дадашев, директор Детского фонда Захра Бадалбейли, супруга Анара Мамедханова Ирада Мамедханова, общественный деятель и телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, исполнительный директор Space TV Нариман Абдулалиев.

Выступивший по завершении Джавид Шахбазбеков отметил, что это была прекрасная игра, искромётный КВН: "Мы растим новое, блестящее поколение КВН, и сегодня это было особенно заметно на сцене. Этот проект откроет дорогу новому поколению талантливой молодежи".

