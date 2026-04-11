Пезешкиан сделал заявление о переговорах в Пакистане
На переговорах высокого уровня, проходящих в Пакистане, иранская делегация защищает интересы нашей страны и смело ведет обсуждения в этом направлении.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"В любом случае наша служба народу ни на мгновение не остановится, и впредь, независимо от результата, мы будем оставаться рядом с народом", - отметил президент Ирана.
Ранее мы сообщали, что переговоры между США и Ираном в Исламабаде могут быть продлены еще на один день для технических обсуждений.
